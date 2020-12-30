إيبارشية طما تقتصر صلوات العيد على الكهنة والشمامسة

أعلنت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عن بعض الإجراءات الاحترازية نظرًا لزيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.وأشارت الإيبارشية في بيان لها، إلى أنه تقرر حضور قداسات أعياد رأس السنة الميلادية وعيدي الميلاد والغطاس علي أباء كهنة الكنيسة وعدد ٢٥ شماس، وعدم مشاركة الشعب، مع تلقي التهاني عبر الهاتف مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية بكل جدية مؤكدة أنه يطبق هذا القرار في جميع كنائس الإيبارشية.واختتمت: "نصلي من أجل بلادنا والعالم كله لكي يرفع الله هذا الوباء، ويبقي أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام. "