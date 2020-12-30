موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية بالتجريبيات في القاهرة

كشف محمد عطية، وكيل أول وزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة.وأكد عطية، أنه سيتم إعلان موعد النتيجة للطلاب، الأسبوع المقبل، مع بداية العام الجديد 2021.وشدد مدير مديرية التربية، أنه جارٍ تزويد مدارس المحافظة بكواشف للحرارة، لقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل بدء اللجان الامتحانية.وأكد، أنه سيتم وجود غرفة عزل صحي بكل مدرسة، تحسبا لاكتشاف ارتفاع درجة حرارة أي طالب أثناء تواجده داخل المدرسة، بالإضافة إلى تعقيم كافة المدارس قبل عقد اللجان وبعد الانتهاء منها.وشدد عطية، أنه تم التشديد على جميع المدارس، بعقد اللجان الامتحانية بـ14 طالبًا في كل لجنة فقد، نظرًا لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظًا على صحتهم من فيروس كورونا المستجد.كما كشف مدير المديرية، أنه ترك وضع الجداول الامتحانية، وفقا لظروف كل مدرسة على حده، نظرا للكثافة الطلابية بكل مدرسة وتطبيق التباعد الاجتماعي بكل لجنة، وتابع ان المديرية حددت مواعيد البدء والانتهاء من الامتحانات فقط، بالإضافة الي جدول الشهادة الإعدادية.جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق في يناير المقبل وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة.