البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بالمقر البابوي (فيديو)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي منفردًا دون حضور، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويحرص قداسته أسبوعيًا منذ مطلع الشهر الجاري، على إلقاء عظته الأسبوعية دون حضور من الأقباط، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.كما علقت عدد من الإيبارشيات صلوات تسبحة كيهك وصلوات رأس السنة وعيد المياد المجيد، كإجراء وقائي.