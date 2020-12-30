الانتهاء من تشريح جثمان المخرج الراحل حاتم على

انتهى الطبيب الشرعي بمشرحة زينهم، من إجراء الصفة التشريحية لجثمان المخرج السوري حاتم علي، الذي توفي أمس، داخل فندق بمنطقة الزمالك، وذلك بناء على قرار النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.وقامت الجهات المختصة بتشريح جثمانه للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية من وفاته، حيث توفي المخرج الراحل إثر إصابته بأزمة قلبية.وكشفت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن أن المخرج الراحل حاتم علي كان يقيم داخل فندق ماريوت الزمالك. ولم تظهر على جثته أي آثار عنف أو شبهات جنائية، وأن الوفاة كانت طبيعية وناتجة عن أزمة قلبية، نافية وجود أي شبهة جنائية بالحادثة.كما انتقلت جهات التحقيق الي مقر الفندق الذي كان يقيم به، للتأكد من وفاته بشكل طبيعي وعدم وجود أى شبهة جنائية، وهو ما تم تأكيده عقب تفريغ كاميرات الغرفة التي كان يسكنها، والممر الذي يؤدي عليها، وتبين أن الوفاة جاءت طبيعية ولا يوجد أي آثار لعنف أو إيذاء بدني بجثته.وكانت النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي كان يقيم به الراحل، واستمعت لأقوال العاملين في الفندق.