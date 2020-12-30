وفاء عامر: نجاح حكاية «بنات موسى» وراء تقديم 60 حلقة منها

كشفت النجمة وفاء عامر، تفاصيل تقديم 60 حلقة من حكاية "بنات موسى" من مسلسل إلا أنا، والتي عرض منها 11 حلقة ضمن حكايات المسلسل.وقالت وفاء عامر لـ"الدستور"، إن نجاح الحكاية كان وراء السبب لتقديم 60 حلقة منها، مشيرة إلى أن العمل سوف يجري تطورا خاصة في شخصية الأم التي فقدت زوجها والعم الذي تعرض للمرض وهي الشخصية التي قدمها الفنان صبري فواز.وشارك في مسلسل إلا أنا حكاية بنات موسى كل من مصطفى عبدالسلام وهاجر عفيفي ومحمد العمروسي وديانا هشام وشاهيستا وصفاء جلال وكمال ابو رية وآخرون.