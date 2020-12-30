«وفد الغربية» يوفر أسطوانات أكسجين لمصابى كورونا

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بدعم الدولة المصرية ومساندة المواطن فى ظل مواجهة فيروس كورونا، بتوفير أسطوانات الأكسجين بمقر اللجنة العامة للحزب مجانًا للأهالي.جاء ذلك تحت رعاية عادل بكار، رئيس اللجنة العامة لوفد الغربية، الدكتور محمد خليفة، سكرتير عام اللجنة، وتحت إشراف مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا، وتم تنفيذ أولى حملات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا في عدد من الشوارع والمصالح الحكومية والخاصة والمؤسسات التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، بمشاركة المتطوعين من أعضاء وشباب وفتيات بيت الأمة.وأكد شحاتة أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية، موجهًا الشكر إلى شباب وأعضاء بيت الأمة في محافظة الغربية على جهودهم في دعم الحملة لمواجهة الوباء الذي يجتاح العالم.