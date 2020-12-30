أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان صحفي، إن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأوضح أن مبعوث أمير الكويت إلى البحرين، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قام بتسليم الرسالة إلى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.