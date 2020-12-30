بريطانيا أول بلد يُوافق على لقاح «أكسفورد» للوقاية من «كورونا»

أصبحت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أول بلد في العالم يوافق على لقاح لفيروس كورونا أنتجته جامعة أكسفورد وإسترزينيكا، على أمل أن يساعد هذا الإجراء السريع في الحد من ارتفاع حالات الإصابة الناجم عن سلالة من الفيروس شديدة العدوى.وقالت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي طلبت بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، إنها قبلت توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لمنح موافقة طارئة.لكن هذه الموافقة لا تُنهي تساؤلات بشأن بيانات تجارب اللقاح التي تجعل من المستبعد أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بمثل هذه السرعة.وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لشبكة «سكاي نيوز»: «ستتمكن هيئة الصحة الوطنية من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها».وتابع الوزير البريطاني: «أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة على اللقاح هذا الصباح، من أننا سنتمكن بحلول الربيع من تطعيم عدد كاف من المعرضين لخطر الإصابة، وهو ما نعتبره مخرجا لنا من هذه الجائحة».