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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أم كلثوم حدائق مجهولة».. ندوة افتراضية بالمكتب الثقافي بالكويت

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:15 م
أم كلثوم
أم كلثوم
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نظم المكتب الثقافي المصري لدى الكويت، ندوة ثقافية افتراضية بعنوان "أم كلثوم حدائق مجهولة"، وذلك تحت رعاية سفير مصر لدى الكويت طارق القوني.

وقال رئيس المكتب الثقافي بالكويت الدكتور عماد حشيش - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الأربعاء - إن الندوة التي ضمت نخبة من المتخصصين من الأدباء والشعراء، استهدفت القاء الضوء على مسيرة كوكب الشرق، وتسليط الضوء على تفاصيل حياتها الفنية وانتاجها الفني الغزير.

وأوضح أنها تناولت ظهور أم كلثوم على المسرح في بداية ثلاثينات القرن الماضي، وهي جالسة وسط تختها ممسكة بالعود، الأمر الذي أبرز وصولها في العزف إلى درجات ممتازة، لكنها تخلت عن ذلك فيما بعد، واكتفت بالغناء.

ومن جانبه، ألقى الدكتور أيمن بكر أستاذ مساعد الأدب والنقد بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت، محاضرة قيمة عن كوكب الشرق، موضحا أن أم كلثوم سميت بالعديد من الأسماء في مراحل عمرها الفني المختلفة، ومنها "كروانة مصر"، و"سيدة الغناء العربي"، و"أميرة الإنشاد والطرب" و"كوكب الشرق".

وأضاف أن الشيخ أبو العلا محمد، كان أول المكتشفين لأم كلثوم؛ حيث لحن لها العديد من القصائد المهمة التي تنتمي لمدرسته الخاصة في التلحين.

واختتُمت الندوة بعزف المجموعة الموسيقية، لأربع مقطوعات رائعة لأم كلثوم، وهى"حيرت قلبي معاك"، و"أنساك"، و"هانت عمري" ودارت الأيام".

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