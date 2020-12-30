ناشط يمني: الإخوان وحلفائهم وراء انفجار عدن

علق الناشط اليمني محمد النقيب، على التفجيرات التي استهدفت مطار عدن اليوم.وقلا النقيب عبر حسابه على "فسبوك": "إذا كان التفجير من داخل المطار فالإخوان وحلفاءهم من أضرهم اتفاق الرياض هم من يقف خلفه ويتحمل المسؤولية أجهزتنا الأمنية بكل تشكيلاتها".وأضاف: "إذا كان الاستهداف بصواريخ فالحوثي يقف خلفها".وتابع: "الناشط السياسي اليمني، حفظ الله عدن وأهلها من كل المخربين الذين لا يريدون لها أن تتعافى".