ناشط يمني: الإخوان وحلفائهم وراء انفجار عدن
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:11 م
سميرة إبراهيمطباعة
علق الناشط اليمني محمد النقيب، على التفجيرات التي استهدفت مطار عدن اليوم.
وقلا النقيب عبر حسابه على "فسبوك": "إذا كان التفجير من داخل المطار فالإخوان وحلفاءهم من أضرهم اتفاق الرياض هم من يقف خلفه ويتحمل المسؤولية أجهزتنا الأمنية بكل تشكيلاتها".
وأضاف: "إذا كان الاستهداف بصواريخ فالحوثي يقف خلفها".
وتابع: "الناشط السياسي اليمني، حفظ الله عدن وأهلها من كل المخربين الذين لا يريدون لها أن تتعافى".
وقلا النقيب عبر حسابه على "فسبوك": "إذا كان التفجير من داخل المطار فالإخوان وحلفاءهم من أضرهم اتفاق الرياض هم من يقف خلفه ويتحمل المسؤولية أجهزتنا الأمنية بكل تشكيلاتها".
وأضاف: "إذا كان الاستهداف بصواريخ فالحوثي يقف خلفها".
وتابع: "الناشط السياسي اليمني، حفظ الله عدن وأهلها من كل المخربين الذين لا يريدون لها أن تتعافى".