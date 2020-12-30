بوتين يعرب في برقية إلى ميركل عن أمله في تطوير التعاون الثنائي

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقيتي تهنئة إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمناسبة العام الجديد، وأنه أعرب فيهما عن أمله في تطوير التعاون الثنائي بين موسكو وبرلين.وذكر الكرملين أن بوتين قال في البرقيتين إن العلاقات الروسية الألمانية "مهمة للشعبين ولها أهمية كبيرة للاستقرار والأمن في القارة الأوروبية"، كما أعرب بوتين أيضا عن أمله في تعاون بلاده وألمانيا في العام الجديد في حل عدد من المشاكل الدولية.يشار إلى أن العلاقات بين موسكو وبرلين توترت مؤخرا على نحو لم يحدث منذ عقود لأسباب من بينها واقعة تسميم المعارض الروسي البارز الكسي نافالني والهجوم الإلكتروني على البرلمان الألماني في 2015.وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء هاتين الحادثتين اللتين بسببهما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وردت الأخيرة بعقوبات مضادة أثرت بالدرجة الاولى على شركات حكومية ألمانية.