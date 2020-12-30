وفاء عامر وقماح والتيتي وجيزو يحتفلون بنجاح «مصري» (صور)

احتفل المطرب الشاب "مصري" بنجاح اغانيه التي حصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، بالإضافة الي تسجيله أغنية جديدة بعنوان "فتحت بابها" من كلمات حمدية التيتي، وألحان محمد قماح وتوزيع جيزو، وهندسة صوت لمحمد جودة.و أقيم الاحتفال وتم تسجيل الأغنية الجديدة في ستوديو التكامل بالجيزة بحضور النجمة وفاء عامر، والتي أعربت عن دعمها وبشدة لصوت مصري، وحضر عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر والممثلة الشابة هديل الديب، والمطرب والملحن محمد قماح، والشاعرة حمدية التيتي، والموزع جيزو، والمنتج محرم علي وغيرهم.واكد "مصري" انه سعيد بتقديمه هذه الاغنية لانها الأولي في الاغاني التي اختارها لتسجيلها، بعد أن قدم 3 اغاني تنتمي للاغاني الشعبية وحققت كل منها مشاهدات تزيد عن المليون مشاهد، ومنها "الدنيا فيها موجة" وهي من كلمات حمدية التيتي، وألحان أحمد رأفت، وتوزيع أبو صابر، و"هاتولي صحاب" والتي غناها مع حسين غاندي، وهي من ألحانه وكلمات محمود مزاجنجي، وتوزيع حودة مانو، وأيضا أغنية "سلملي علي النداهة" والتي قدمها مع هاني فاروق وهي من الحانه وتوزيع نوار البحيري وكلمات حمدية التيتي، وقد تمكنت كل منهما من تحقيق مشاهدات تصل لأكثر من مليون مشاهدة ايضا.وعلي الجانب الاخر أكدت الشاعرة حمدية التيتي علي أن "مصري" من الاصوات النادرة قائلة، "من النادر ان تتوصل لصوت بهذه الخامة القوية، لذلك شعرت انه يجب ان تكون تجربتي معه مختلفة، لان صوته ملئ بالشجن وحساس، ولذلك قدمت معه هذه الاغاني ومازال هناك اغاني اخري سنتعاون بها سويًا خلال الفترة القادمة".بينما أشار محمد قماح إلي سعادته بالمشاركة في تقديم "مصري"، من خلال أحد ألحانه للأغنية الجديدة التي سيتم اذاعتها يوم الخميس القادم، علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسأكون سعيدا بتكرار التجربة مرة اخري لان مساحات صوته تسمح بالتنوع والاختلاف"، اما الاضافة الأخيرة لاغنية" فتحت بابها" كانت للموزع جيزو في اول تعاون بينهما ولكنه لن يكون الاخير، ولفت إلى أنه سعيد بتجربته مع مصري ودعمه له وأنه من الاصوات النادرة حاليا.