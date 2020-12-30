السجن سنة مع الشغل لـ6 متهمين في «ذكرى يناير الثالثة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 6 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالحبس سنة مع الشغل في واقعة مقتل الناشط سيد وزة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ذكرى يناير الثالثة".وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 متهمًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهمًا غيابيًا "بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".