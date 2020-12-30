التحفظ على 2 طن دواجن فاسدة بالجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن، به دواجن فاسدة.وتم ضبط (2،75 طن مقطعات دواجن، فيلية، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة)، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.