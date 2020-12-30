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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 1250 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:27 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1250 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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