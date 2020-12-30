باعت الوهم للمواطنين.. ضبط سيدة «توظيف الأموال» في سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين، بزعم توظيفها.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.أكدت التحريات، ممارسة إحدى السيدات نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية، وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها بالمخالفة للقانون.ولفتت التحريات، إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق.