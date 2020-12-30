ليبيا تسجل 15 وفاة و585 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 وفاة و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيان عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد تماثل للشفاء 861 مصابا.وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 99 ألفا و935 حالة، منها 27 ألفا و203 إصابات نشطة، و71 ألفا و273 متعافى، في حين توفي 1459 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.