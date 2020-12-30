غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن هناك حملات مكبرة على المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، كما تم غلق ٧ مساجد لمخالفة تعليمات الإجراءات الاحترازية، وهي مسجد السوالم بكفرالعرب فارسكور، مسجد الرحمن بكفر العرب فارسكور، مسجد الدبوسي بكفرسليمان كفرسعد، ومسجد أبوالعز بكفرسليمان كفرسعد، ومسجد الكبير كفر شحاتة كفر سعد، ومسجد النور والرحمة بالسوالم كفر سعد، ومسجد عبادالله الصالحين بالغنيمية فارسكور.كما تم شن حملات للمرور على المساجد ومتابعة عمليات النظافة والتطهير والتعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.