التحقيق مع مدير مدرسة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في الغربية

قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة مدير مدرسة الشهيد هاني لاشين الثانوية بنين التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية للتحقيق بسبب عدم التزامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء امتحانات العملي.كانت مدرسة الشهيد هاني لاشين الثانوية قد شهدت تكدس وتزاحم بين الطلاب خلال امتحان العملي دون الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدرسة.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لاتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب ومن يثبت مخالفتة للإجراءات الاحترازية سيتم إحالته للتحقيق العاجل.