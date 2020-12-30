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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على 9 متهمين في «ذكري يناير الثالثة»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل سيد وزة، الناشط السياسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «ذكري يناير الثالثة».

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد «وزة»، عضو حركة «6 أبريل».

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها «القتل والشروع فى القتل والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون».

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهمًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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