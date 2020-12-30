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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

442 ألفا إجمالي إصابات كورونا في سويسرا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 442 ألفا و481 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7493 حالة وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.

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