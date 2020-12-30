أحمد ينحت أسد مشابه لتمثال قصر النيل: أحلم أن أجده في محافظات مصر (صور)

سعى الشاب العشريني لإثبات ذاته، بعدما اكتشف والده موهبته منذ بلوغه الـ ٥ سنوات، وعمل على تنمية موهبته، وتوفير الأدوات والخامات له، وطور ذاته بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر اليوتيوب.بموهبته استطاع أن ينحت تمثالًا كبيرًا لأسد قصر النيل، أحمد طرخان، بدأ حديثه قائلًا: «سني 24 سنة، من مركز طهطا محافظة سوهاج متخرج من دبلوم صنايع، بشتغل في النقاشة والصخور الفرعونية، ونحت جداريات بالأسمنت وبرسم بورتريهات، وبعمل شغل شنط جلد طبيعي، وأشكال كتير بالكرتون».«كل الحجات دي موهبة مش دراسة.. حبيت أثبت لنفسي إني هوصل لكل حاجه أنا عاوزها مش شرط يكون في التعليم ومش شرط اكون مؤهل عالي»، مردفًا: «خدت فترة كبيرة بعيد عن شغل النحت والرسم لحد ما قبلت أحد الأشخاص اللي شجعني أرجع أرسم تاني وانحت».يروي "أحمد"، أنه عاد للنحت، وقرر تجميل محافظات مصر بعمل تماثيل مشابهة لـ أسد قصر النيل ليعبر عن عظمة وشجاعة الشعب المصري، واستغرق شهرًا كاملًا في عمله، قائلًا: "نفسي بجد التمثال ده يبقا فيه منه نسخ في كل حتة وأشوفو موجود في كل البلاد وبجد أتمنى دا يحصل".