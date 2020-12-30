الإبداع الشعرى فى مواجهة التطرف الفكرى بمركز الحرية

يحتضن مركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية شعرية ثقافية بعنوان "الإبداع الشعري في مواجهة التطرف الفكري.. مبدعي وشعراء الإسكندرية نموذجا" وتدير اللقاء الدكتور أماني الجندي.ويشارك في الأمسية كلًا من: الدكتور فوزي خضر الشاعر أحمد فضل شبلول٬ الكاتبة مني عمر٬ الشاعر جابر بسيوني٬ بمشاركة شعراء الإسكندرية الحاصلين علي منح التفرغ.ويتناول اللقاء الحديث حول كيف يواجه الشّاعر العربي المعاصر التّطرف والإرهاب٬ كون المثقف لا يملك ‏سلطة مادية لمواجهة آلة التّطرف والإرهاب، ولكنه يملك سلطة الفكر والإبداع، ويملك سلطة ‏المواجهة بالمعرفة، بالقراءة، وبالتّربية، المثقف الّذي يفضح ويعرّي زيف الأفكار وانحرافها ‏عن سياقاتها التّاريخية والنّصية.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.