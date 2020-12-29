«بايدن»: الولايات المتحدة ستمر بأوقات قاسية وعلينا الصبر

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه الوضع الخاص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لن يشهد تحسنا قبل مارس المقبل.وقال جو بايدن في كلمة له مساء اليوم، إنه يجب على الكونجرس توفير التمويل اللازم لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات في إطار مواجهة كورونا.وأشار جو بايدن إلى أن إدارته طلبت بتوفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأميركية مضيفا: «الأيام والأسابيع المقبلة ستكون صعبة لأمتنا».وطالب الرئيس المنتخب من الأمريكيين أن يواصلوا التضحيات للحفاظ على حياتهم، متعهدا بالطلب من الشركات الخاصة تسريع صنع لقاحات كورونا وسيعمل على توزيعها بسرعة وبشكل عادل في أنحاء الولايات المتحدة.وأضاف: «سنمر في الولايات المتحدة بأوقات قاسية ويجب أن نتحلى بالصبر، والتغلب على جائحة كورونا يتطلب المزيد من الوقت وحملة توزيع اللقاحات متأخرة في الولايات المتحدة».