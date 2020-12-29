السودان: ميليشيات إثيوبيا فجرت الوضع على حدودنا

قال مستشار رئيس وزراء السودان جمعة كندة، الثلاثاء، إن الميليشيات الإثيوبية هى مَن فجرت الوضع على الحدود بين البلدين، وربما يدعم الجيش الإثيوبي هذه الميليشيات التي تستهدف الخرطوم.أوضح مستشار رئيس وزراء السودان، أن الخرطوم تسعى للحل مع إثيوبيا، لكن مع الحفاظ على حدودها وعدم التعدي عليها وذلك وفق قناة "العربية".وأكد كندة، أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدود السودان طوال فترة وجوده في الحكم، مشددًا على أنه من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية التي تهدد أمن البلاد.كان الجيش السوداني أكد في وقت سابق تمسكه بالرد على اعتداءات تستهدف بلاده، متعهّدًا باستعادة أي شبر تسيطر عليه الميليشيات الإثيوبية بدعم حكومي والتي كانت تحتل أكثر من مليوني ونصف المليون فدان أراضي زراعية من السودان.