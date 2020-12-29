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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات السودانية: مستمرون في تحرير أراضينا من إثيوبيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:07 م
إثيوبيا
إثيوبيا
محمد عمر
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أكدت الاستخبارات العسكرية السودانية، الثلاثاء، عدم وجود نوايا عدوانية من قبل الخرطوم تجاه إثيوبيا، إلا أنها شددت على استرجاع الأراضي السودانية التي تسيطر عليها قوات ومليشيات إثيوبية مدعومة من الحكومة.

وقال اللواء ركن محمد أحمد صبير، نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السوداني، في بيان اليوم إن القوات المسلحة ماضية في تأمين الحدود واسترداد الأراضي الزراعية السودانية التي تقدر بأكثر من اثنين مليون و500 ألف فدان كانت خارج سيطرة الدولة من قبل إثيوبيا، وذلك وفق بيان للجيش السوداني.

وأوضح صبير أن القوات المسلحة تتحرك بمسؤولية داخل حدود الأراضي السودانية وتأمينها في إطار عملها الروتيني وفق الدستور.

ووجه صبير رسالة للأجهزة الإعلامية لنقل ما يجري على الأرض مثمنا وقفتها ومؤازرتها للقوات المسلحة في إطار المسؤولية الوطنية والتي انعكست إيجابا في الدعم الشعبي الكبير من كافة قطاعات الشعب.

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