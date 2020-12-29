قصة مسرحية «بودى جارد» بطولة عادل إمام

قصة مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام

يقدم عادل إمام قضية سياسية حول أحد رجال الأعمال الذين سرقوا البلد وتحديدًا مبلغ 700 مليون جنيه، ويحاول من خلال أحداث المسرحية أن يسرد الزعيم بشخصية "أدهم" كيف دافع عن البلد وشعبها لعدم هروب "سعد" ويجسد شخصيته عزت أبوعوف في إطار كوميدي.

ويقع الزعيم خلال الاحداث في غرام زوجة "سعد" وتجسد شخصيتها شيرين سيف النصر وتلعب دور "عائشة"، إلا أن الظروف تقف بينهما بسبب معرفة زوجها أبو عوف بنيتها لطلب الطلاق منه بعدما وقعت في حب الحارس الشخصية لها والذي يجسده عادل إمام.

الجدير ذكره أنه بدأت عروض المسرحية ببطلتها شيرين سيف النصر التي اعتذرت بعد ذلك عن دور "عائشة"، وحلت محلها رغدة لمدة عام، وبعد انسحاب رغدة عادت شيرين سيف النصر للمسرحية، قبل أن تعود رغدة مجددًا لتصوير العرض في النهاية.



المسرحية من بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة كل من عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وآخرين.





الجدير ذكره أن الزعيم عادل إمام قد رفض لسنوات طويلة عرض المسرحية للجمهور لأسباب أعتبرها بالشخصية، لتكون هدية منه لجمهوره خلال موسم الاعياد الجارية، تزامنًا مع فيروس كورونا الذي يدمر العالم هذه الأيام.



