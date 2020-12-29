رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة مسرحية «بودى جارد» بطولة عادل إمام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بودي جارد
بودي جارد
محمد مجدي
طباعة
ينتظر عشاق الزعيم عادل إمام، متابعة عمل فني جديد لنجمهم المفضل، من خلال عرض مسرحية  "بودي جارد" التي تتناول قصة كوميدية، سيتم عرضها مع احتفالات أعياد الكريسماس خلال الأيام المقبلة.

قصة مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام

يقدم عادل إمام قضية سياسية حول أحد رجال الأعمال الذين سرقوا البلد وتحديدًا مبلغ 700 مليون جنيه، ويحاول من خلال أحداث المسرحية أن يسرد الزعيم بشخصية "أدهم" كيف دافع عن البلد وشعبها لعدم هروب "سعد" ويجسد شخصيته عزت أبوعوف في إطار كوميدي.
ويقع الزعيم خلال الاحداث في غرام زوجة "سعد" وتجسد شخصيتها شيرين سيف النصر وتلعب دور "عائشة"، إلا أن الظروف تقف بينهما بسبب معرفة زوجها أبو عوف بنيتها لطلب الطلاق منه بعدما وقعت في حب الحارس الشخصية لها والذي يجسده عادل إمام.
الجدير ذكره أنه بدأت عروض المسرحية ببطلتها شيرين سيف النصر التي اعتذرت بعد ذلك عن دور "عائشة"، وحلت محلها رغدة لمدة عام، وبعد انسحاب رغدة عادت شيرين سيف النصر للمسرحية، قبل أن تعود رغدة مجددًا لتصوير العرض في النهاية.

المسرحية من بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة كل من عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وآخرين.

الجدير ذكره أن الزعيم عادل إمام قد رفض لسنوات طويلة عرض المسرحية للجمهور لأسباب أعتبرها بالشخصية، لتكون هدية منه لجمهوره خلال موسم الاعياد الجارية، تزامنًا مع فيروس كورونا الذي يدمر العالم هذه الأيام.

يهمك أيضًا | تعرف على كواليس مسرحية «بودي جارد» وحكايات شائكة بين يسرا وعادل أمام


وتعتبر مسرحية "بودي جار" أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي بمدة 180 دقيقة، وكان أول عرض لها عام 1999، وظلت عروضها مستمرة لمدة 11 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا، ليتوقف العرض في العام 2010 من قِبل المنتج سمير خفاجي، بسبب الظروف الاقتصادية وركود المسرح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بتبسيط الإجراءات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

الصور

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة