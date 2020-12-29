آخر موعد لاستبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع من وزارة الكهرباء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متوسط تركيب العدادات الكودية سنويًا يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى ٢ مليون عداد كودي، بالإضافة إلى أن إجمالى العدادات التى تم تركيبها حتى نهاية 2019، وصل إلى 8.8 مليون عداد كودي، وفي عام 2018 تم تركيب 6.9 مليون عداد كودي، وفي عام 2017 تم تركيب 4.7 مليون عداد كودي، وخلال عام 2016 تم تركيب 2.5 مليون عداد كودي.