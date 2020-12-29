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مصر

آخر موعد لاستبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع من وزارة الكهرباء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:57 م
عداد مسبوق الدفع
عداد مسبوق الدفع من وزارة الكهرباء
حسين العمدة
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ينشر «الدستور» آخر موعد لاستبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع، حيث أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم غلق باب تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية أو الذكية، الخميس المقبل وسيكون نهاية عام 2020، حيث إن تركيب تلك العدادات سيكون بدلًا من العداد القديم "المحاسبة بنظام الممارسة" للمباني المخالفة.

وقامت الوزارة بمد مهلة تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية حوالى 4 مرات تماشيًا مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة التصالح على المباني المخالفة، وكان من المقرر أن تغلق وزارة الكهرباء باب تلقي الطلبات في منتصف شهر أغسطس الماضي.

آخر موعد لاستبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع من وزارة الكهرباء

التقديم على العدادات الكودية أو الذكية يكون عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، لتلقي طلبات العدادات مسبوقة الدفع للمباني المخالفة، ويقدم «الدستور» الرابط الإلكتروني للمنصة، الذي من خلالها يستطيع المواطن المصرى التقديم على طلبات تركيب العدادات الذكية، وهو (من هنا).

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنها مستمرة في استقبال طلبات تحويل العدادات القديمة بالعدادات الكودية، حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك سيكون آخر موعد لتلقي طلبات استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبوقة الدفع.

التقديم على العدادات الكودية إلكترونيًا

المواطنون الذين يرغبون في التقديم على تركيب العدادات الذكية أو الكودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، عليهم اتباع الخطوات التالية قبل انتهاء المدة المحددة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو الخميس المقبل:

- يجب على المواطن المصري الذي يرغب في تركيب العدادات الجديدة مسبوقة الدفع، الدخول على رابط الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهو (من هنا).

- الدخول على خدمات العدادات، تحويل طلبات الممارسات إلى العداد الكودية.

- الضغط على طلب جديد.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بكتابة رقم المحمول والاسمين الأول والثاني.

- يكتب المواطن البريد الإلكتروني والجنسية.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على كلمة تأكيد.

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متوسط تركيب العدادات الكودية سنويًا يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى ٢ مليون عداد كودي، بالإضافة إلى أن إجمالى العدادات التى تم تركيبها حتى نهاية 2019، وصل إلى 8.8 مليون عداد كودي، وفي عام 2018 تم تركيب 6.9 مليون عداد كودي، وفي عام 2017 تم تركيب 4.7 مليون عداد كودي، وخلال عام 2016 تم تركيب 2.5 مليون عداد كودي.

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