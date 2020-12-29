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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب بالشيوخ: «حياة كريمة» تعكس اهتمام الرئيس بالفئات الأكثر احتياجًا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:29 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ
إسلام نصير
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قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم يولي ملف تطوير العشوائيات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا أهمية خاصة، للقضاء عليها، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن ملف تطوير العشوائيات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعد من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحول أماكن كانت تمثل خطورة شديدة على المواطنين إلى مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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