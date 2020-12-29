الجيش العراقي: نسعى لاستعادة هيبة الدولة

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول عبدالله، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد، تحت السيطرة.ونوه رسول إلى أنه لا يوجد انهيار كامل للوضع الأمني، لافتًا إلى أن الجيش العراقي يسعى لاستعادة هيبة الدولة.وكان أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأحد، أن هناك مليونًا و800 ألف عنصر عسكري ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمي في فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.