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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير ساحة تمثالى ممنون بمدينة القرنة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:59 م
ساحة تمثالي ممنون
ساحة تمثالي ممنون
هدى الأمير
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تفقد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ساحة تمثالي ممنون بمدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وذلك خلال جولة ميدانية بالمدينة، رافقه خلالها العميد علاء عبدالجابر، رئيس المدينة.

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير بساحة الانتظار أمام التمثالين، استكمالًا لمشروع الهوية البصرية بالأقصر بهدف الدعاية والترويج السياحى، كما تفقد نائب المحافظ طريق المسارات السياحية، وطريق السيدة زينب، الممتد حتى مستشفى القرنة، ووجه بالحفاظ على أعمال التطوير والمتابعة الدورية لها، مشددًا على ضرورة إظهار المحافظة بالمظهر اللائق أمام زوارها.

وخلال الجولة التقي عبدالقادر بعدد من السياح ورحب بهم، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع، فيما عبر السياح عن سعادتهم بزيارة المحافظة وآثارها وسط طقس مشمس دافئ.

واختتم نائب المحافظ جولته بالقرنة بتفقد المركز التكنولوجي، للاطمئنان علي سير العمل ومتابعة تلقي المركز لطلبات التصالح في مخالفات البناء.

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