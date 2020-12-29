موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي





وبدأ الجميع البحث عن موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع، حيث تبدأ امتحانات الأول الثانوي في ( 12 يناير 2021 - 14 يناير 2021 )، والصف الثاني الثانوي ( 10 يناير 2021 حتى 5 فبراير 2021 ).





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موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع، تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " من قبل الطلاب وأولياء الأمور، فمنذ انطلاق العام الدراسي الثانوي 2021، يبحث أولياء الأمور عن موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2020.وتسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، ينشر لكم " الدستور " موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع 2021، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها لتوضيح ملامح العام الدراسي الجديد، من موعد بدء الدراسة، وموعد عقد الامتحانات لجميع الصفوف التعليمية.حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل وهي ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية ) والتي من بينهما امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي، وستبدأ الامتحانات بداية من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وستنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الاول مستمر وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة، والتدريس التحصيل مستمر حتى 10 يناير 2021 ثم يتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من 10 يناير 2021 حتى 5 فبراير 2021.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أتاحت للإدارة التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة المعلنة وهي من ( 10 يناير 2021 حتى 5 فبراير 2021 ) كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة للحفاظ على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا المستجد، وبالتالي كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن بداية من 10 يناير 2021.