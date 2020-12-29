



كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة إلكترونيا في 19 يونيو المقبل بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولا نية لإلغائها أو تأجيلها بسبب انتشار الموجة الثانية منه حيث لن يحتسب للطلاب الذين أجلوا امتحاناتهم العام الماضي 2019 _ 2020 بسبب إصابتهم بالفيروس من ضمن سنوات التقدم للامتحانات حيث يحق للطالب دخول الامتحانات 4 مرات خلال فترة دراسته بالثانوية العامة.





الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

أتاحت عدد من مديريات التربية والتعليم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا عبر طريق موقع الوزارة بتقديم الأوراق التالية:-





عمل استمارة office 365 عبر التابلت الدراسي





أصل إيصال استمارة الثانوية العامة





صورة إيصال دفع الرسوم المدرسية





صورة إيصال تأمين التابلت





عدد 4 صور شخصية الطالب





صورة من شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر





وصورة بطاقة ولي الأمر





جدول امتحانات الثانوية العامة

يرصد التقرير كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021 خاصة موعد إعلان جدول الامتحانات والتي عادة ما يتم إعلانه في شهر مارس أو إبريل من كل عام ليتمكن الطلاب من استذكار دروسهم ومراجعتها قبل الامتحانات النهائية بفترة طويلة خاصة في ظل اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تعد أسرع انتشارا من الموجة الأولى 70% من خلال لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجسم حيث يضعف خلايا المناعة ويقضي على الأجهزة الحيوية في الجسم ويتسبب في الوفاة.





اقرأ أيضاً









يستعرض الدستور من خلال التقرير التاليوالتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل والمزمع إجراؤها في 19 يونيو المقبل، وفقا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 في 17 أكتوبر الماضي.