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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يطرح «عايز أعمل زيك» ثامن أغنيات ألبوم «يا أنا يا لأ»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:58 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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طرح النجم عمرو دياب ثامن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، التي تحمل عنوان "عايز أعمل زيك"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، توزيع رامي سمير، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وذلك عبر خدمة فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وطرح حتى الآن 8 أغنيات، هي: فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهى:

1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: محمد يحيى- توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز- توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين- ألحان: عزيز الشافعي- توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات: تامر حسين- ألحان: إسلام ذكي- توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: عزيز الشافعي- توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد- ألحان: شريف الغندور- توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني يا حب (كلمات: صابر كمال- ألحان: وليد سعد- توزيع: أحمد عادل).

8- وأنا معاك (كلمات: خالد تاج الدين- ألحان: خالد عز- توزيع: عادل حقي).

9- يا دلعو (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: سهم- توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: تامر عاشور- توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز- توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي- ألحان: محمد يحيى- توزيع: أحمد عادل).

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