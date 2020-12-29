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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ائتلاف الكرامة التونسي يثير الجدل بجواز سفر إلى جنيف

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:25 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
منار أحمد
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جدلًا واسعًًا أثاره رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية في تونس سيف الدين مخلوف، بالحصول على جواز سفر خاص لمغادرة البلاد نحو جنيف، جدلًا واسعًا في البلاد بعد اتهام كتلة الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالفساد الإداري، على خلفية منحه النائب المذكور المعروف بتشدده، إذنا بمهمة دون العودة إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، إن الجواز الذي تسلّمه النائب المذكور "هو جواز سفر خاص يسلّم لغاية اتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وبناء على إذن بمأمورية صادر عن الإدارة المعنيّة بالمهمّة"، في إشارة إلى البرلمان، مؤكدة "أن مصالحها على الحدود ستتولى سحبه من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التونسية"، بحسب البيان.

وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين، أنها راسلت رئاسة البرلمان، لمطالبتها بتوضيحات حول "حصول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس دون أن يتم عرض هذا الموضوع على انظار مكتب المجلس"، بجانب "عدم صدور قرار من المكتب يكلفه بأية مهمة في الخارج".

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