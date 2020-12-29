تعرف على أسعار الأسمنت في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث سجلت سعرًا بين 860 جنيها وحتى 880 جنيها للمستهلك بالسوق المحلية.وسجل الأسمنت المقاوم للملوحة 860 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت السويدى المقاوم 890 جنيهًا، وأسمنت قاهر البحار 900 جنيه للطن، وأسمنت السويس 860 جنيهًا للطن.