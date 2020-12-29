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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
حالات كورنا بأرمينيا
حالات كورنا بأرمينيا
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أفادت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، بأنها سجلت 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 158 ألفا و296 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية، على موقعها الإلكتروني- أنه تعافى أيضا 1267 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 140 ألفا و942 حالة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 2797 شخصا بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة أمس، فيما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 676 حالة.

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