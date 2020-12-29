ارتفاع إصابات «كورونا» في هولندا لأكثر من 700 ألف حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا، إلى 781 ألفًا 467 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت امستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا، وصل إلى 11135 حالة.وتعافى من مرض «كوفيد19» الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 9150 شخصًا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد قبل 43 أسبوعًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.