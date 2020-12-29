التنمية الصناعية: انتهاء إجراءات الترسية لـ6 مشروعات بـ3.2 مليار جنيه

كشف الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج.وعن مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، قال إن أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هي في مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقد قام البرنامج ومحافظتي سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 20202021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنيه في سوهاج و106 مليون جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.كما استعرض اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الموقف التنفيذي لخطة التعاقدات لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة في قنا وسوهاج، وتم الانتهاء من إجراءات الترسية لستة مشروعات بقيمة حوالي 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 20202021 بالمحافظتين، ومن المقرر الانتهاء منها في 24 شهر، وجاري العمل على تقصير المدة إلى 18 شهرًا.