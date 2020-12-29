5 علامات للحب.. هل تعرفها؟

1- أخبرني بأنك تحبني



2- أعطني بعض الوقت من فضلك



3- فاجئني بهدية



4- الاهتمام يشعل الغرام



5- أمسك يدي وعانقني



عاش الدكتور جاري تشابمان، الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة حياته كلها يعمل على الإصلاح بين الأزواج، وتقديم الاستشارات العاطفية والأسرية والزوجية لكل من يلجأ إليه، وبسببه استكملت عائلات كثيرة حياتها وترابطت أسر بعد أن كانت على وشك الانهيار.ومن أشهر أعماله كتاب «لغات الحب الخمس»، الذي بيعت منه أكثر من 10 مليون نسخة باللغة الإنجليزية، قبل أن يترجم إلى قرابة 40 لغة أخرى حول العالم.يقول «جاري»، إنَّ حاجة الإنسان إلى الشعور بأنه محبوب تعد ضرورة عاطفية بشرية أساسية؛ نحن لأجل الحب نتسلق الجبال، ونعبُر الأنهار، ونجتاز الصحاري، ونتحمل الكثير من الصعاب، ولكن بدون الحب تصبح الجبال صعبة التسلق، والبحار مستحيلة العبور، والصحاري لا يمكن احتمالها، وتصبح الصعاب هي مشكلتنا في الحياة، وأهم ما يشعر الإنسان بالحب هو كلمات الإطراء بين الحبيبين؛ لأن الكلام الجميل بين الحبيبن يمنحهم الثقة بالنفس، ويزيد الحب بينهم.يرى «جاري»، أن العلامة الثانية للحب تكمن فى الوقت، ويقول: «إن تكريس الوقت لا يعني أننا ينبغي أن نقضي الوقت يحملق كل منا في عين الآخر، ولكنه يعني أن نفعل شيئًا ما معًا، وأن نعطي الطرف الآخر الانتباه الكامل، والنشاط الذي نمارسه معًا شئ بسيط، أمَّا الشئ المهم من الناحية العاطفية فهو أننا نقضي وقتًا مركزًا مع بعضنا البعض».من أهم علامات الحب هي الهدايا، يقول «جاري»: «أعط شريكك في الحياة هدية كل يوم لمدة أسبوع واحد، ولاينبغي أن يكون أسبوعًا خاصًا، فليكن أي أسبوع، ولكن أعدك أنه سيصبح الأسبوع الأروع بينكما، ولا تقلق فإن شريكك في الحياة لن يتوقع منك أن تتصرف بهذه الطريقة لبقية حياتك».يشير «جاري» إلى أن الاهتمام مهم جدًا لإنجاح العلاقة بين الشريكين، حتى لو كان ذلك الاهتمام بطريقة لفظية، فالمجاملة اللفظية هي إحدى الطرق للتعبير عن حبك لشريكك في الحياة، وهناك لهجة أخرى لهذه اللغة، وهي الكلمات المشجعة، إن كلمة تشجيع تعني أحبك».أخيرًا يقول «جاري»، وهو ينبه للاتصال الجسدي بين الشريكين: «في وقت الأزمات بشكل خاص يُعانق كل منّا الآخ، لماذا؟ لأن الإتصال البدني موصِّل قوي للحب، ونحن نحتاج في وقت الأزمات أن نشعر بالحب أكثر من أي شئ آخر».