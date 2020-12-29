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7 طرق لحماية طفلك من الموجة الثانية لكورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:24 ص
حماية طفلك من كورونا
حماية طفلك من كورونا
سارة ساويرس
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يخشى الكثير من الآباء والأمهات على أطفالهم من الإصابة بعدوى كورونا، خاصة بالتزامن مع موجته الثانية، وعلى الرغم من رفع الغياب من المدارس، إلا أن طرق الحماية مستمرة.

وتتحدث اليوم لـ«الدستور»، دكتورة جيهان الدمرداش، خبيرة التغذية العلاجية، حول كيفية المحافظة على أطفالك من عدوى «كوفيد-19».

1- أحرص على جعل أطفالك يتبعون نظامًا صحيًا جيدًا، مثل تناول البروتين والفاكهة التي تقوي جهازهم المناعي، مثل الكيوي والمانجا والموز والفراولة والبرتقال.

‎2- شرب المياه بانتظام على مدار اليوم والعصاير الفريش المفيدة مثل عصير الليمون.

‎3- ساعات النوم يجب أن تكون ما بين ٨ و١٠ ساعات، وأحرص على تدفئتهم وتغطية جسدهم جيدًا.

‎4- إذ أصيب أحد أطفالك بالانفلونزا يجب عدم الجري وراء المضادات الحيوية بدون علم الطبيب المختص، فأي «دور برد» حتمًا سيأخد دورته، ويمكن تخفيفه بالتدفئة الجيدة والسوائل التى تعمل على إذابة البلغم وتعالج الكُحه.

5- أحرص على تقديم مشروب العسل بالليمون لأطفالك؛ لأنه يقوي المناعة.

6- الاهتمام بإعطاء الطفل الفيتامينات، مثل فيتامين «د»، والحديد حتى تقوى مناعته.

‎7- في وجود أي ضيف أو عند الخروج من المنزل يجب الالتزام بارتداء الكمامات لجميع أفراد الأسرة.

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