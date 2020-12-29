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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري حيث سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محلياُ، يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه.، كما استقر سعر الدرهم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 4.22 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-12-2020

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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