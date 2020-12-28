إيبارشية بني سويف تقتصر صلوات عيد الميلاد على الكهنة

أعلنت إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية، برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، عن تعليق كافة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد.وأشارت الإيبارشية في بيان له إلى اقتصار صلوات قداسات عيد الميلاد المجيد، على الكهنة فقط وعدد محدود من الشمامسة بالكنائس.وأوضحت أن صلوات القداسات الأسبوعية سوف تستمر بنسبة حضور 25% مع الحجز المسبق قبل الحضور، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.