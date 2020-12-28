ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

ألقت الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، القبض على أحمد صلاح، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة بشارع شجرة الدر بالزمالك."الدستور" تنشر في السطور التالية معلومات عن أحمد صلاح:- تولى أحمد صلاح، منصب رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة في 3 مايو 2018، عقب توليه الدكتورة إيناس عبد الدايم حقيبة الوزارة بشهور قليلة.- تم التجديد له في المنصب، في الموعد ذاته من عام 2019، وكذلك في عام 2020.- كان أحد المسئولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة.- تدرج أحمد محمد صلاح الدين بهجت تدرج في المناصب الوظيفية بدار الأوبرا المصرية، قبل توليه المنصب الحالي.- عمل مديرا عامًا لإدارة التفتيش المالي والإداري ثم رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين.