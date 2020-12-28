«الإنجيلية» تدعو للصلاة والصوم لأجل رفع الوباء

أعلن أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بدء الصوم والصلاة بالكناس الإنجيلية لمدة 3 أيام حتى نهاية العام الحالي لأجل أن يرفع الله الوباء عن العالم.تابع زكي في مقطع فيديو بثته رئاسة الطائفة، قائلًا: "2020 من الأعوام الصعبة التي اجتزنا فيها تحديات صعبة، ورأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة والصراخ إلى الله؛ لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة، وأن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن".أضاف رئيس الإنجيلية: "نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا، أشجع كل الناس.. كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا لله، الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب.. هذا هو رجاؤنا".