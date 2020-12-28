مقتل 10 من المليشيات التركية وأسر 7 في عين عيسى

قتل وأسر 17 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا خلال عمليات التسلل إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف مدينة عين عيسى.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا خلال محاولة التسلل إلى مواقع قسد بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، حيث قتل 4 عناصر وأسر 7 آخرين، على محور قرية معلق بريف عين عيسى شمالي الرقة، ليرتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات الفائتة إلى 10 عناصر.وكان المرصد السوري وثق، مقتل 4 عناصر في صفوف قوات سوريا الديقمراطية وإصابة 7 عناصر آخرين، جراء القصف التركي والاشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة على جبهات جهبل والمشرفة وصيدا ومعلق بعد منتصف الليل، بينما قتل 6 مقاتلين من الفصائل بالاشتباكات ذاتها.وتتسيد بلدة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي المشهد في الوقت الحالي، في ظل التصعيد التركي الكبير منذ الشهر في محاولة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي.