البعثة الأممية: بحثنا القواعد التشريعية لإجراء انتخابات ليبيا

عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة للملتقى السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.وتمحور اللقاء حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.وأوضحت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم، أن هذا الاجتماع جاء ضمن متابعةً البعثة لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.واستضاف اللقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجراؤه في 20211224 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت في جولات الحوار السياسي على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.