القوى السياسية السودانية توقع وثيقة تفاهم بشأن المرحلة الانتقالية

وقعت القوى السياسية السودانية، اليوم، وثيقة تفاهم ضمت تجمع قوي تحرير السودان، وحركة جيش تحرير المجلس الانتقالي والتحالف السوداني وحزب المؤتمر السوداني.وشملت الوثيقة وضع برنامج وطني وعمل مشترك من أجل بناء دولة حديثة تسهم في الحكم الرشيد بجانب تحالف الأفكار على بناء وطن يسع الجميع وإنفاذ مطالب الثورة، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشارت الوثيقة إلى تأمين المرحلة واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، منها تكوين المجلس التشريعي وتبني مشروع لملتقى حوار سياسي شامل يواكب الفترة بالتوافق السياسي، بجانب وجود قيادة موحدة لبرنامج وطني وكيفية إدارة الحوار الجماعي وتحقيق كافة المطالب بالوحدة من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والتوافق حول بناء مؤسسات وطنية.كما تناولت الوثيقة التي وقعت في الخرطوم بناء السلام والديمقراطية وسيادة القانون وإنفاذ الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة والنوع الثقافي والسلام المجتمعي وإقامة دستور دائم للبلد ودعم قضايا الشباب ورفع الظلم.