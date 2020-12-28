وزير الداخلية يهنئ هيئة الشرطة بالعام الميلادى الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بمناسبة حلول العام الميلادى 2021م.جاء بها:- بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى 2021م.إننا إذ نستقبل العام الميلادى وقد استعادت مصر بقيادتها السياسية الحكيمة مكانتها على المستوى الإقليمى والدولى واستقرت أوضاعها.. لعلى يقين من أنكم على قدر المسئولية فى تحمل العهد والوعد الصادق لمواصلة الجهود والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية وحماية الإنجازات العظيمة التى تحققت، ولتبقى مصر على مر الزمان منارة تهدى البشرية لقيم العدالة والمساواة والنماء.