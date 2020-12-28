لبنان يحصل على لقاح «كورونا» في فبراير 2021

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، وزير الصحة حمد حسن؛ لبحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع حول فيروس كورونا المستجد.وبحث الرئيس عون مع الوزير اللبناني؛ الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاق مع شركة فايزر للحصول على لقاحات ضد وباء كورونا.وأعلنت في وقت سابق من اليوم، وزارة الصحة اللبنانية، أن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، استحوذ على موافقة اللجنة العلمية في الوزارة.وأشارت الوزارة إلى أن لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف فبراير المقبل.